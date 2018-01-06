Нові правила ЄС щодо захисту персональних даних

Регламент оновлює та модернізує принципи, закріплені в Директиві про захист даних 1995 року, щоб гарантувати права на приватність. Він дає громадянам ЄС більше прав щодо того, як використовується їхня особиста інформація

В Європейському Союзі 25 травня набули чинності нові правила щодо захисту даних – Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Тепер усі громадяни ЄС мають право бачити, яку інформацію компанії мають про них, і можуть вимагати видалити цю інформацію.

Компанії, що працюють в ЄС, повинні отримати чітку згоду на збір особистої інформації інакше їм загрожують великі штрафи.

Компанії також повинні надавати інформацію всім зацікавленим користувачам про будь-які порушення даних та повідомляти органи, що контролюють протягом 72 годин.

Кожна країна-член ЄС має створити наглядовий орган, і ці органи будуть співпрацювати, щоб забезпечити дотримання правил компаніями.

"Зміни дадуть людям більше контролю над їх особистими даними та полегшать доступ до них. Вони призначені для того, щоб переконатися, що особиста інформація людей захищається - незалежно від того, куди вона надсилається, де обробляється чи зберігається - навіть за межами ЄС, як це часто трапляється в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії відзначають, що компанії також отримають користь від нових правил, оскільки вони будуть однаковими в усіх країнах ЄС, а компанії матимуть лише одну установу для вирішення проблем.

Регламент стосується і публікації зображень третіх осіб.

Згідно з цим законом, якщо опублікована фотографія захопила обличчя сторонніх осіб, фотографа можуть притягнути до відповідальності. Як пояснює управління Комісара із захисту інформації та даних, коли на вуличний несценарний кадр потрапили люди, котрі перебувають у громадських місцях, і фотограф використовує кадри виключно для особистої діяльності, закон до нього застосовуватися не буде. А будь-яка інша обробка цього зображення вже підпадає під обмеження.

Якщо фотограф зробить фото, на якому можна ідентифікувати людину десь у громадському місці, і опубліковує його, наприклад, в соціальних мережах, то такі дії підпадатимуть під закон. Якщо ж фотограф хоче опублікувати фото, йому треба отримати згоду людини, яка потрапила на знімок. Без такої згоди зображення людей треба розмити.

Закон також поширюється на зйомки за допомогою відеореєстратора в авто, тому при публікації відео треба отримати дозвіл з усіх перехожих, які опинилися в ролику. GDPR передбачає жорстке покарання для законопорушників: від великого штрафу до тюремного ув’язнення.