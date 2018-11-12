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Нові пропозиції Макрона через протести обійдуться Франції у 8-10 млрд євро

У вівторок прем'єр-міністр уточнить умови і список необхідних дій
Виконання економічних заходів, запропонованих президентом Франції Еммануелем Макроном після масштабних протестів "жовтих жилетів", коштуватимуть державі 8-10 млрд євро.
Нові пропозиції Макрона через протести обійдуться Франції у 8-10 млрд євро Фото: lefigaro.fr

Про це заявив держсекретар Франції Олів'є Дюссо, який курирує бюджетну політику уряду, повідомляє Le Figaro.

"Це від 8 до 10 мільярдів євро, ми зараз в процесі уточнення, щоб зрозуміти, як ми будемо фінансувати намічені заходи", - сказав Дюссо.

Він додав, що у вівторок прем'єр-міністр уточнить умови і список необхідних дій.

"Роль президента Республіки в тому, щоб визначити курс, а вже здійснювати його буде уряд", - додав Дюссо.

Нагадаємо, Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.

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11 12 2018 12:36
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