Нові пропозиції Макрона через протести обійдуться Франції у 8-10 млрд євро
Про це заявив держсекретар Франції Олів'є Дюссо, який курирує бюджетну політику уряду, повідомляє Le Figaro.
"Це від 8 до 10 мільярдів євро, ми зараз в процесі уточнення, щоб зрозуміти, як ми будемо фінансувати намічені заходи", - сказав Дюссо.
Він додав, що у вівторок прем'єр-міністр уточнить умови і список необхідних дій.
"Роль президента Республіки в тому, щоб визначити курс, а вже здійснювати його буде уряд", - додав Дюссо.
Нагадаємо, Макрон у понеділок увечері в телезверненні до нації закликав припинити безлади в країні, оголосивши низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачено заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові години буде оплачуватися без відрахування податків.
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