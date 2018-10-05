Нові протести в Єревані: учасники вимагають відставки мера
"Біля будівлі мерії Єревана проходить акція протесту. Її учасники вимагають відставки мера столиці Тарона Маркаряна", - інформує News.am.
До учасників акції приєдналася керівник фракції партії "Країна абрикоси" у Раді старійшин Єревана Заруї Постанджян.
Ініціатори заходу запевнили, що ця акція не має жодного зв'язку з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном і його командою.
Як зазначається, учасники протесту перекрили вулицю Аргішті. Вони вимагають розпустити Раду старійшин Єревану, більшість в якій становлять представники Республіканської партії Вірменії.
Як відомо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки проходили багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.
Лідер протестів, депутат Нікол Пашинян заявляв, що готовий стати новим главою уряду. Після того, як лідер "Єлк" закликав опозицію до загального страйку, а в парламенті розпалася правляча коаліція, Республіканська партія погодилася на повторне голосування по кандидатурі прем'єра.
8 травня Нікола Пашиняна у ході спеціального засідання Національних зборів було обрано на пост прем'єр-міністра республіки.
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