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Нові президентські рейтинги: Тимошенко і Гриценко у лідерах, - ІНФОГРАФІКА

14,6% з тих, хто піде на вибори, не визначилися, за кого голосувати
Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова оприлюднили чергові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.
Нові президентські рейтинги: Тимошенко і Гриценко у лідерах, - ІНФОГРАФІКА Ілюстрація: 24

Джерело: Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова

Серед тих, хто планує піти на президентські вибори навесні 2019 року, голоси розподілилися так:

Юлія Тимошенко 13,3%
Анатолій Гриценко 9,4%
Юрій Бойко 8,4%
Петро Порошенко 7,6%
Олег Ляшко 7,4%
Святослав Вакарчук 5,6%
Вадим Рабінович 5,5%
Володимир Зеленський 5%


Ще 14,6% з тих, хто піде на вибори, не визначилися, за кого голосувати.

Соціологи зауважують, що з огляду на статистичну похибку в 2,3%, насправді можна говорити про дві групи кандидатів: умовних лідерів (Тимошенко та Гриценко) та всіх інших.

Директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна звертає увагу, що Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко, за цим опитуванням, справді матимуть перевагу, однак вона не є настільки суттєвою.

Особливо з огляду на те, що виборча кампанія ще не почалася.

"Такого, щоб так кучно йшли кандидати, ще не було… Ситуація дуже хитка", - додає соціолог.

Так йдуть і партії, порівнюють автори дослідження:

"Батьківщина" 12,6%
"Громадянська позиція" 10,7%
"Опозиційний блок" 8,5%
"За життя" 8,1%
"Радикальна партія" 7,9%
"БПП - Солідарність" 7,8%
"Самопоміч" 5,1%
"Слуга народу" 5%
"Свобода" 3,3%


13,3% респондентів, які планують йти на виборчі дільниці у жовтні 2019 року, ще не знають, за кого віддадуть свій голос.

Нагадаємо, що конституційну реформу, яка стосується повноважень президента і парламенту, минулого року пропонував колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Однак восени 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що не бачить можливості провести кардинальну конституційну реформу з перерозподілом повноважень між президентом, парламентом і урядом.

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05 06 2018 17:36
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