Нові російські ракетні удари по Україні націлені на об'єкти газовидобутку, — Шмигаль

Російські війська здійснюють атаки по українському газовидобутку. Вони бомблять підприємства, зокрема, б'ють по Південному машинобудівному заводу.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів. Ми розуміємо смак перемоги від контрнаступу", - сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що українців з лютого звикли до повітряних тривог та навчилися з цим жити.

Раніше повідомлялось, що через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС.