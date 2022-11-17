НОВИНИРосійські війська здійснюють атаки по українському газовидобутку. Вони бомблять підприємства, зокрема, б'ють по Південному машинобудівному заводу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові російські ракетні удари по Україні націлені на об'єкти газовидобутку, — Шмигаль
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.
"Наразі над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш". Але попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів. Ми розуміємо смак перемоги від контрнаступу", - сказав Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що українців з лютого звикли до повітряних тривог та навчилися з цим жити.
Раніше повідомлялось, що через ракетну атаку росіян постраждали дві українські АЕС.
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17 11 2022 11:43 МЕДІА
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