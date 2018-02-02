Нові санкції проти РФ можуть зашкодити американському бізнесу, – Мінфін США

З огляду на величину російської економіки, її взаємозв'язок і поширеність на світових ринках активів та ймовірну велику піддатливість світових фірм перед американськими санкціями

Розширення санкцій на нові випуски облігацій державного боргу Росії можуть негативно вплинути на глобальні фінансові ринки та компанії.

Про це повідомляється у доповіді Міністерства фінансів США, яку поширило видання Bloomberg.

"З огляду на величину російської економіки, її взаємозв'язок і поширеність на світових ринках активів та ймовірну велику піддатливість світових фірм перед американськими санкціями, масштаби наслідків через розширення санкцій для суверенних боргів та деривативів є невизначеними, їхні наслідки можуть обмежити як Російську Федерацію, так і американських інвесторів та компаній", - йдеться у звіті.

Крім того, у Мінфіні США зазначили, що подальші санкції можуть вплинути на економічне зростання Росії, дестабілізувати фінансові ринки та збільшити навантаження на російський банківський сектор.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США опублікувало "кремлівський список", передбачений новим законом про санкції проти російських олігархів і людей з близького оточення президента РФ Володимира Путіна. Вашингтон поки вирішив відмовитися від нових обмежень, і потрапляння в ці списки не означає обов'язкове введення санкцій щодо їх фігурантів. Тим не менш, деякі російські олігархи через лобістів у Вашингтоні намагалися не потрапити в цей список.

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров вважає, що включення в "Кремлівський доповідь" мінфіну США фактично всього російського керівництва означає розрив відносин між Росією і США.

Усього до списку потрапили 210 імен — 114 чиновників і 96 бізнесменів.

Серед фігурантів списку — голова адміністрації президента Антон Вайно, прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, голова "Роснєфті" Ігор Сєчін, голова "Газпрому" Олексій Міллер, голова ФСБ Олександр Бортніков, підприємці Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Євген Касперський, Сулейман Керімов.

Президент Росії Володимир Путін назвав так званий "кремлівський звіт" США "недружнім актом".

"Кремлівська доповідь" складена відповідно до закону Про протидію противникам США за допомогою санкцій, який був ухвалений у Сполучених Штатах влітку 2017 року. Санкції було посилено через тривалу агресію проти України, а також через втручання в президентські вибори в США 2016 року.