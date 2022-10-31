CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерка закордонних справ Нової Зеландії Наная Махута оголосила про додаткові санкції проти росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові санкції проти росії запровадила Нова Зеландія
Фото: з відкритих джерел
Про це пише One News.
"Сьогодні ми накладаємо санкції на 14 осіб та сім організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, керовані росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", – зазначила голова МЗС Нової Зеландії.
Обмеження торкнулися сектора оборони та безпеки росії. За словами Махута, під санкціями опинилися керівники та акціонери компаній, які виробляють ракети та зброю, а також "члени неонацистських воєнізованих угруповань", повʼязаних з "ПВК Вагнера".
Також під санкції потрапили російські канали дезінформації, зокрема кримське пропагандистське видання NewsFront.
"Російська федерація за підтримки свого оборонного сектора несе відповідальність за порушення суверенітету та територіальної цілісності України, що є грубим порушенням міжнародного права. Нова Зеландія особливо стурбована нещодавніми нападами росії на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в містах по всій Україні", – наголосила міністерка закордонних справ країни.
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31 10 2022 09:13 МЕДІА
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