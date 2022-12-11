Нові санкції ЄС проти Ірану анонсував Шольц

Європейський Союз наступного тижня посилить санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів у цій країні.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у суботньому подкасті Kanzler kompakt.

"За цю жорстокість та зневагу до людського життя одних лише слів недостатньо. Ось чому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Основна увага зосереджена на відповідальних за це насильство над власним народом. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - заявив канцлер Німеччини.

Берлін підтримує зусилля зі збору доказів, щоб винних можна було притягнути до відповідальності. За словами Шольца, планується скликати спеціальну сесію Комітету ООН з прав людини на тему розслідування злочинів іранського режиму. Іран є членом ООН і він зобов’язався підтримувати та захищати права людини, це мірило, за яким світ оцінює дії іранського керівництва, сказав канцлер.

"Іранський уряд несе відповідальність за нинішній спалах насильства", - підкреслив глава німецького уряду.

Також він нагадав, що Іран постачає росії безпілотники, які атакують українські міста і вбивають мирних людей.

"Усе це абсолютно неприйнятно. Ми закликаємо до негайного припинення насильства. Ми закликаємо звільнити політичних в'язнів і журналістів", - заявив Шольц. Він додав, що погрози міністра закордонних справ Ірану на адресу Німеччини через таку її позицію не похитне Берлін у його підтримці іранського народу.

Як повідомлялося, через смерть Махси Аміні, яку затримала "поліція моралі", дедалі більше людей виходять на вулиці у містах Ірану. Вже відомо про понад 300 убитих, більш як 14 тисяч заарештованих і десятки смертних вироків за участь у протестах.