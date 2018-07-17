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Нові ціни на проїзд у Києві хочуть скасувати через суд

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження
До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації у зв'язку зі встановленням нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті.
Нові ціни на проїзд у Києві хочуть скасувати через суд Фото: Корреспондент.net

"Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - йдеться у повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду Києва.

Позивачами у цьому адміністративному позові зазначені народний депутат Сергій Каплін, Петро Тігунов, Сергій Юрчик.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

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17 07 2018 13:17
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