Нові ціни на проїзд у Києві хочуть скасувати через суд
"Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 липня 2018 року "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - йдеться у повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду Києва.
Позивачами у цьому адміністративному позові зазначені народний депутат Сергій Каплін, Петро Тігунов, Сергій Юрчик.
Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.
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