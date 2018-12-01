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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Нові власники "Еспресо" заявили про політичний тиск на редакцію

"Atmosphere Entertainment, Inc. - американська приватна компанія, яке не втручається в журналістську діяльність і не перебуває під політичним впливом у США, Україні чи інших юрисдикціях", підкреслили заявники
Нові власники телеканалу "Еспресо" заявили, що на редакцію наразі відбувається політичний тиск.
Нові власники "Еспресо" заявили про політичний тиск на редакцію

"Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку у капіталі українських підприємств, які здійснюють телевізійне мовлення під брендом "Еспресо". Ці угоди відбулися 30 грудня 2017 року відповідно до законодавства й пройшли процедуру фінансового моніторингу (комплаєнс). Ми пересвідчилися в легальності й доброчесності продавців, та самого активу. Йдеться про цілком прозору бізнесову угоду без використання офшорних юрисдикцій та схем ухилення від оподаткування", - йдеться у заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc. для засобів масової інформації.

"Метою нашого інвестування в медіа-активи є розширення їх ринкового впливу та вартості й отримання прибутку. Atmosphere Entertainment, Inc. покладає великі надії на внутрішній медіа-ринок України, - який, як відомо, швидко розвивається після ліквідації монополії російських виробників аудіовізуального та новинного контенту. Atmosphere Entertainment, Inc. підтверджує свої наміри інвестувати додаткові кошти для розвитку бізнесу телеканалу «Еспресо», а також інших медіа-виробників і мовників України", - йдеться у заяві телеканалу. 

"Ми з подивом дізналися про публікації щодо нібито сумнівності наших дій стосовно телеканалу "Еспресо". Atmosphere Entertainment, Inc. категорично відкидає будь-які претензії щодо відповідних комерційних угод. Підозрюємо, що відповідні інсинуації пояснюються намірами дискредитувати наші нові медіа-активи, вчинити тиск на їхніх працівників, посилити й без того монопольний вплив існуючих груп на телевізійному ринку України. Наголошуємо: Atmosphere Entertainment, Inc. не допустить ущемлення своїх прав інвестора в Україну, й захищатиме свої законні інтереси відповідно до українського та американського законодавства", - додали у компанії.

Зазначимо, що редакції телеканалу та сайту "Еспресо" вбачають ознаки політичного тиску в зверненні депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка до НАБУ з вимогою провести розслідування проти телеканалу.

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