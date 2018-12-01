Нові власники "Еспресо" заявили про політичний тиск на редакцію
"Компанія Atmosphere Entertainment, Inc. дійсно придбала частку у капіталі українських підприємств, які здійснюють телевізійне мовлення під брендом "Еспресо". Ці угоди відбулися 30 грудня 2017 року відповідно до законодавства й пройшли процедуру фінансового моніторингу (комплаєнс). Ми пересвідчилися в легальності й доброчесності продавців, та самого активу. Йдеться про цілком прозору бізнесову угоду без використання офшорних юрисдикцій та схем ухилення від оподаткування", - йдеться у заяві компанії Atmosphere Entertainment, Inc. для засобів масової інформації.
"Метою нашого інвестування в медіа-активи є розширення їх ринкового впливу та вартості й отримання прибутку. Atmosphere Entertainment, Inc. покладає великі надії на внутрішній медіа-ринок України, - який, як відомо, швидко розвивається після ліквідації монополії російських виробників аудіовізуального та новинного контенту. Atmosphere Entertainment, Inc. підтверджує свої наміри інвестувати додаткові кошти для розвитку бізнесу телеканалу «Еспресо», а також інших медіа-виробників і мовників України", - йдеться у заяві телеканалу.
"Ми з подивом дізналися про публікації щодо нібито сумнівності наших дій стосовно телеканалу "Еспресо". Atmosphere Entertainment, Inc. категорично відкидає будь-які претензії щодо відповідних комерційних угод. Підозрюємо, що відповідні інсинуації пояснюються намірами дискредитувати наші нові медіа-активи, вчинити тиск на їхніх працівників, посилити й без того монопольний вплив існуючих груп на телевізійному ринку України. Наголошуємо: Atmosphere Entertainment, Inc. не допустить ущемлення своїх прав інвестора в Україну, й захищатиме свої законні інтереси відповідно до українського та американського законодавства", - додали у компанії.
Зазначимо, що редакції телеканалу та сайту "Еспресо" вбачають ознаки політичного тиску в зверненні депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка до НАБУ з вимогою провести розслідування проти телеканалу.
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