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Нову "Гру престолів" нелегально подивилися 90 млн людей

Раніше з'явилася офіційна статистика, згідно якої число глядачів склало 16,1 млн в США і 2,83 млн у Великій Британії
Першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей
Нову "Гру престолів" нелегально подивилися 90 млн людей Фото: HBO

Про це передає Independent.

Раніше з'явилася офіційна статистика, згідно якої число глядачів склало 16,1 млн в США і 2,83 млн у Великій Британії.

Підрахунки враховують потокове відео, торенти і скачування в різних країнах, у тому числі в США, Великій Британії, Німеччині, Індії і Індонезії.

Нова серія отримала непогані відгуки у критиків, а також стала приводом для 2,4 млн твітів. За даними Twitter, це найпопулярніший епізод за всю історію "Гри престолів.

Нагадаємо, що "Гра престолів" отримувала найбільшу кількість номінацій на "Еммі" два роки поспіль і два роки поспіль фільм було визнано найкращим драматичним серіалом.

Цей сезон - уже другий, який сценаристи засновують не на книгах Джорджа Мартіна, а на чернетках. Шоста частина саги "Пісня льоду і полум'я" ще не вийшла, хоча Мартін анонсував її випуск ще декілька років тому.

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Відзначимо, що на HBO планують кілька спін-оффів "Гри престолів" - серіалів-відгалужень, кожен з яких, як повідомив Мартін, є приквелом до нинішнього серіалу, тобто розповість про події, що сталися до початку подій оригінального серіалу.

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21 07 2017 22:34
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