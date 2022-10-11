Нову оборонну стратегію Франції презентував Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у середу презентував нову французьку оборонну стратегію, у якій йдеться про ядерне стримування, посилення впливу, зміцнення співпраці з Німеччиною і переосмислення місій у Сахелі та Західній Африці.

Про це йдеться у публікації Le Monde.

Макрон запевнив, що ядерне стримування Франції сприяє безпеці Європи, таким чином прояснивши останні заяви, які, здавалося, поставили під сумнів це питання. "Сьогодні більше, ніж учора, життєво важливі інтереси Франції мають європейський вимір. Таким чином наші ядерні сили своїм власним існуванням сприяють безпеці Франції та Європи", – заявив Макрон у Тулоні під час виступу щодо основних стратегічних питань Франції.

"Не забуваймо, що у Франції є ядерне стримування, і іноді давайте не драматизувати кілька зауважень", – додав він.

Макрон, який в останні роки активно виступав за зміцнення європейського суверенітету в питаннях оборони, також наполягав на "зразковому" закріпленні Франції в Атлантичному альянсі. Він зазначив, що Францію "поважають за її статус із ядерною зброєю, як локомотив європейської стратегічної автономії, як зразкового союзника у євроатлантичному регіоні, надійного партнера, який заслуговує довіри".

Прагнення Франції – бути "силою в центрі європейської стратегічної автономії, з сильним атлантичним корінням, але в авангарді й в центрі світу", наголосив він, розкриваючи нову французьку стратегію з точки зору оборони та майбутніх геополітичних викликів.

Крім того, в умовах загострення інформаційної боротьби у світі Макрон заявив, що в обороні Франції "вплив" буде зведено до рангу "стратегічної функції".

"Ми не будемо терплячими глядачами, спостерігаючи за поширенням неправдивої інформації або наративів, ворожих Франції", – сказав Макрон. За його словами, Франція повинна буде вміти "негайно виявити" ці форми гібридної війни, які ведуться проти неї, "перешкоджати їм" і "своєю чергою, але в порядку демократії, випереджати їх, використовувати їх на нашу користь у цифровій і фізичній сферах".

"Позиція, яка була б лише реактивною, навіть оборонною, могла б прийняти форму пасивності, вона не буде нашою", – додав Макрон.

"Крім того, вплив тепер буде стратегічною функцією, наділеною значними ресурсами", – сказав він, уточнивши, що це здійснюватиметься на міжміністерському рівні, де "для міжнародного застосування центральна роль буде відведена Міністерству Європи та закордонних справ".

Також глава французької держави закликав зміцнювати зв’язки з Німеччиною з точки зору оборони, і навіть висловив сподівання на "вирішальний прогрес у найближчі тижні".

Назвавши Німеччину "незамінним партнером", Макрон запевнив, що "баланс нашого партнерства залежить ... частково від успіху європейського проєкту". "Наші сили створені для об’єднання", – додав він.

Макрон також окреслив французьку стратегію в Африці, він сказав, що вона буде завершена протягом шести місяців, підтверджуючи завершення антиджихадистської операції "Бархан".

"Найближчими днями ми почнемо етап переговорів з нашими африканськими партнерами, нашими союзниками та регіональними організаціями, щоб разом розробити статус, формат і завдання нинішніх французьких військових баз у Сахелі та Західній Африці", – зазначив він.

"Ця стратегія буде завершена протягом шести місяців ... Це важливо, і це один із наслідків, які ми отримуємо з того, що ми пережили останніми роками в регіоні Сахел", – пояснив Макрон.

"Наші втручання мають бути краще обмежені в часі … Насправді ми не маємо наміру безстроково займатися зовнішніми операціями. Наша військова підтримка африканських країн у регіоні триватиме, але відповідно до нових принципів, які ми визначили з ними", – зауважив він.

"Вона буде доступна на рівні кожної країни відповідно до потреб, які висловлять наші партнери", – підсумував французький президент.