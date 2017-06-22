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Нову редакцію закону про Конституційний Суд прийняли за основу

11 квітня Рада відхилила аналогічний законопроект
Український парламент підтримав у першому читанні законопроект № 6427-д про Конституційний Суд України, документ передбачає введення конституційної скарги для українців.
Нову редакцію закону про Конституційний Суд прийняли за основу Фото: ukrslovo.net

За прийняття в першому читанні законопроекту №6427-д проголосував 231 депутат при мінімально необхідних 226.

Цей проект закону готувався Адміністрацією президента. 11 квітня Рада відхилила аналогічний законопроект №5336-1, але в червні документ знову внесли в парламент під іншим реєстраційним номером.

Документ передбачає зміну структури, повноважень КС, а також встановлення процедури розгляду конституційної скарги. Про це повідомляє LB.ua.

Також пропонується передбачити конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

Згідно із законопроектом, КС буде діяти в складі шести колегій, двох сенатів і Великої палати.

Крім того, суд отримає право видавати забезпечувальні накази і зупиняти дію будь-законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.

При цьому вводиться відповідальність за невиконання рішень КС.

Також законопроектом пропонується суттєво підвищити зарплату суддів КС - до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тис. Гривень). Суддя КС у відставці буде отримувати довічне грошове утримання в розмірі 50% окладу - близько 60 тис. Гривень.

З метою надання експертної допомоги в конституційних процесах за конституційними скаргами в Конституційний Суд тимчасово, на термін до 1 січня 2020 року, пропонується ввести інститут спеціального радника, яким може бути компетентний в цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії.

Забезпечення діяльності спеціального радника буде здійснюватися за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.

Нагадаємо, законопроект про Конституційний суд України передбачає зарплати суддів у розмірі 300 тис. грн на місяць з урахуванням усіх доплат.

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22 06 2017 11:59
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