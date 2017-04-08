CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої призначена на неділю, 6 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нову серію "Гри престолів" виклали в мережу за два дні до прем'єри
Серію "злили" в поганій якості
Фото: telegraph.co.uk
Серія викладена в поганій якості, на відео є позначка "для внутрішнього користування".
Копія, імовірно, була підготовлена для індійського телебачення, інформує The Telegraph.
Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.
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04 08 2017 16:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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