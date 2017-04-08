Нову серію "Гри престолів" виклали в мережу за два дні до прем'єри Серію "злили" в поганій якості

В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої призначена на неділю, 6 серпня.

Фото: telegraph.co.uk

Серія викладена в поганій якості, на відео є позначка "для внутрішнього користування". Копія, імовірно, була підготовлена для індійського телебачення, інформує The Telegraph. Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

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