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Нову серію "Гри престолів" виклали в мережу за два дні до прем'єри

Серію "злили" в поганій якості
В інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої призначена на неділю, 6 серпня.
Нову серію "Гри престолів" виклали в мережу за два дні до прем Фото: telegraph.co.uk

Серія викладена в поганій якості, на відео є позначка "для внутрішнього користування".

Копія, імовірно, була підготовлена для індійського телебачення, інформує The Telegraph.

Нагадаємо, першу серію сьомого сезону "Гри престолів" нелегально подивилися більше 90 млн людей.

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04 08 2017 16:12
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