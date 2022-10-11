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Нову спробу закріпити право на аборт у конституції робить Франція

Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – зробила перший крок до закріплення права на аборт у конституції.
Нову спробу закріпити право на аборт у конституції робить Франція Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР
Про це повідомляє The Local.
 
Депутати проголосували за внесення слів "жодна жінка не може бути позбавлена ​​права на переривання вагітності".
 
Короткий текст був запропонований Ороре Берже, яка є депутаткою від центристського альянсу президента Еммануеля Макрона та членкинею партії "Відродження", і отримав початкове схвалення в середу. 28 листопада парламент розпочне розгляд тексту.
 
Французьке законодавство вже гарантує право на аборт, але закріплення в конституції ускладнить будь-якому майбутньому президенту скасування цього права.
 
Інший текст, який має на меті закріпити право в конституції, буде запропоновано лівою політикинею Матільд Пано з партії "Нескорена Франція" протягом тижня, який починається 24 листопада. Крім наполягання на праві на аборт, ліві депутати також прагнули закріпити право на контрацепцію в конституції, що поки не принесло успіху.
 
Існує два методи зміни конституції Франції, і обидва вимагають широкої підтримки парламенту. Перший вимагає схвалення президента, а також схвалення обох палат парламенту (Національної асамблеї та Сенату), а потім схвалення остаточного тексту більшістю у три п’ятих депутатів двох палат парламенту. Іншим варіантом є референдум, але лише після того, як дві асамблеї проголосують за.
 
Деякі французькі політики, а саме представники правих і ультраправих партій, виявили небажання закріпити право на аборт у конституції. Членкиня ультраправої партії "Національне об’єднання" Паскаль Бордес розкритикувала ці плани та заявила, що "праву на аборт у Франції абсолютно нічого не загрожує".
 
В даний час право на аборт у Франції захищено законом, який був прийнятий 1975 року. Але захисники абортів у Франції стверджують, що цього закону недостатньо, оскільки закони можна змінювати. Наприклад, французький парламент нещодавно подовжив законний термін для проведення аборту до 14 тижнів, продемонструвавши, що за інших обставин законодавці могли б вільно видалити ці положення та скасувати закон.
 
Це вже не перша спроби закріпити право на аборт у конституції. В жовтні Сенат відхилив законопроєкт уряду.
 
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10 11 2022 14:57
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