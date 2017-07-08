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Новим астронавтом Канади став внук українських емігрантів

Його обрали з-понад 3700 претендентів на цю посаду
Українець за походженням, полковник ВПС Джошуа Кутрик став одним з двох нових астронавтів Канади.
Новим астронавтом Канади став внук українських емігрантів Джошуа Кутрик Фото: ukrainianworldcongress.org

Про це повідомляє прес-служба Конгресу українців Канади (КУК).

Як зазначається, його обрали з-понад 3700 претендентів на цю посаду.

"Я зростав у фермерському селищі Боувалон поблизу Вегревіля, що в Альберті. Мій прадід осів там після того, як емігрував 1910 року з Західної України. Мій батько Баррі теж там зростав. Він був представником третьої генерації, що господарювала на цій землі, яка досі належить нашій родині, - розповідає про себе Кутрик. - Українська була першою мовою мого батька. Українська культура та звичаї були важливими для нього. Всі його четверо дітей, у тому числі і я, виростали у цих традиціях, навчались українського танцю. На превеликий жаль, ми втратили нашого тата минулого липня через рак, але він назавжди у нашій пам’яті".

Військову службу полковник Кутрик розпочав 2000 року в Збройних Силах Канади - пілотом-випробувачем та бойовим пілотом.

Нагадаємо, що влітку 2016 року армію Канади очолив онук українських переселенців зі Львівщини Пол Винник.

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07 08 2017 07:54
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