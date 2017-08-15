Новим членом НАЗК став Олександр Серьогін
За кандидатуру Серьогіна проголосували всі сім членів комісії. Він став четвертим з п'яти необхідних членів агентства.
Друге місце за підсумками рейтингового голосування посів начальник відділення юридичного департаменту Національного банку Роман Кармазін (5 голосів), - повідомляють "Українські новини".
Після отримання всіх документів Кабінет міністрів має призначити Серьогіна членом НАЗК.
Як відомо, Серьогін - доцент кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Народився 1977 року, закінчив у 1999 році відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, що 9-го червня член НАЗК Рябошапка заявив, що подав Кабінету міністрів заяву про відставку.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в середу, 14-го червня, прийняв відставку члена Національного агентства запобігання корупції (НАЗК) Руслана Рябошапки.
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