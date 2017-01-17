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Новим головою Європарламенту став Антоніо Таяні

У четвертому турі голосування Таяні отримав 351 голос
17 січня у Страсбурзі новим головою Європарламенту був обраний італієць Антоніо Таяні, висунутий фракцією Європейської народної партії (Християнські демократи).
Новим головою Європарламенту став Антоніо Таяні Антоніо Таяні Фото: ЕРА

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Згідно з повідомленням, у четвертому турі голосування Таяні отримав 351 голос, тоді як його суперник і співвітчизник Джанні Пітелла, який є головою фракції Прогресивний альянс соціалістів і демократів отримав 282 голоси.

Утрималися від голосування у четвертому турі виборів 80 євродепутатів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Таяні та Пітелла пройшли у четвертий тур виборів голови Європарламенту, набравши у третьому турі відповідно 291 і 199 голосів.

Повідомлялося також, що в четвертому турі переможець буде визначений простою більшістю голосів.

Таяні очолить Європарламент на наступні 2,5 року.

Раніше Мартін Шульц заявив, що відмовляється від нового терміну на посаді керівника законодавчого органу Євросоюзу і оголосив про намір повернутися в німецьку політику.

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