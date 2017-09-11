Новим командувачем сил АТО став Михайло Забродський
Про повідомив спікер Міноборони Андрій Лисенко, пише Liga.net.
За словами Лисенка, нове призначення пов'язане з плановою ротацією.
Раніше посаду командувача сил АТО займав генерал-лейтенант, перший заступник командира Наземних військ ЗСУ Олександр Локота.
Речник Міноборони також повідомив, що на Донбас неподалік від лінії розмежування зайшли кілька бригад Десантно-штурмових військ - 25-та повітряно-десантна і 79-та десантно-штурмова.
Також зазначив, що відтепер існує лише два напрями в зоні АТО.
"Відбулося переформатування", - наголосив Лисенко.
Таким чином, Донецький напрямок розділено між двома фланговими секторами - Луганським і Маріупольським.
Довідка:
Михайло Забродський - Герой України, учасник російсько-української війни з її перших днів. Планував завдання силам АТО при блокуванні Слов'янська і Краматорська в 2014 році. Командував 95-ї аеромобільною бригадою. Бійці і офіцери його бригади мають безліч бойових нагород. Гора Карачун, Слов'янськ, Краматорськ, рейд по тилах противника і безліч інших успішних бойових операцій - заслуги 95-ї бригади.
Нагадаємо, в серпні минулого року Забродський на посаді командира 95-ї окремої аеромобільної бригади отримав звання Герой України за мужність у АТО.
Командувачем ВДВ він став у березні 2015 року.
У лютому 2015 року Петро Порошенко підвищив в званні Михайла Забродського до генерал-майора.
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