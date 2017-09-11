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Новим командувачем сил АТО став Михайло Забродський

Призначення пов'язане з плановою ротацією
Новим командувачем сил Антитерористичної операції став генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил Михайло Забродський.
Новим командувачем сил АТО став Михайло Забродський Михайло Забродський Фото: rbc.ua

Про повідомив спікер Міноборони Андрій Лисенко, пише Liga.net.

За словами Лисенка, нове призначення пов'язане з плановою ротацією.

Раніше посаду командувача сил АТО займав генерал-лейтенант, перший заступник командира Наземних військ ЗСУ Олександр Локота.

Речник Міноборони також повідомив, що на Донбас неподалік від лінії розмежування зайшли кілька бригад Десантно-штурмових військ - 25-та повітряно-десантна і 79-та десантно-штурмова.

Також зазначив, що відтепер існує лише два напрями в зоні АТО.

"Відбулося переформатування", - наголосив Лисенко.

Таким чином, Донецький напрямок розділено між двома фланговими секторами - Луганським і Маріупольським.

Довідка:

Михайло Забродський - Герой України, учасник російсько-української війни з її перших днів. Планував завдання силам АТО при блокуванні Слов'янська і Краматорська в 2014 році. Командував 95-ї аеромобільною бригадою. Бійці і офіцери його бригади мають безліч бойових нагород. Гора Карачун, Слов'янськ, Краматорськ, рейд по тилах противника і безліч інших успішних бойових операцій - заслуги 95-ї бригади.

Нагадаємо, в серпні минулого року Забродський на посаді командира 95-ї окремої аеромобільної бригади отримав звання Герой України за мужність у АТО.

Командувачем ВДВ він став у березні 2015 року.

У лютому 2015 року Петро Порошенко підвищив в званні Михайла Забродського до генерал-майора.

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09 11 2017 11:18
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