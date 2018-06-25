Новим президентом ПАРЄ стала депутатка від Швейцарії Паск'є

Ліліан Морі Паск'є була єдиним кандидатом на цю посаду

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи стала депутатка від Швейцарії Ліліан Морі Паск'є, яка була єдиним кандидатом на цю посаду.

Рішення було озвучено без голосування після відкриття літньої сесії в понеділок у Страсбурзі.

"Під моїм головуванням Асамблея буде відстоювати свою честь", - зазначила новий президент, вказуючи на ослаблення авторитету Асамблеї, зокрема в результаті розслідування корупції, повідомляє "Укрінформ".

"Радою Європи не можна торгувати, продавати її за якісь обіцянки... Ми повинні працювати разом в ім'я єдності і різноманіття", - підкреслила Паск'є.

Вона також зазначила, що стала четвертою жінкою, яка зайняла посаду президента ПАРЄ, і підкреслила важливість зростання ролі жінок у різних сферах, зокрема в політиці, економіці та науці.

Заступником президента ПАРЄ обрано без голосування колишнього президента Асамблеї Мікеле Ніколетті.

Паск'є була головою швейцарської делегації в ПАРЄ у 2011-2013 роках, із січня 2018 вона очолювала в ПАРЄ групу соціалістів, демократів і "зелених". Член комітету ПАРЄ з правил процедури, імунітетів та інституційних справ (його керівник у 2016-2018 роках), член і колишня керівниця комітету з соціальних питань, охорони здоров'я і сталого розвитку, також була членом комітету з політичних відносин і демократії, а також моніторингового комітету ПАРЄ.