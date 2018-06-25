Новим президентом ПАРЄ стала депутатка від Швейцарії Паск'є
Рішення було озвучено без голосування після відкриття літньої сесії в понеділок у Страсбурзі.
"Під моїм головуванням Асамблея буде відстоювати свою честь", - зазначила новий президент, вказуючи на ослаблення авторитету Асамблеї, зокрема в результаті розслідування корупції, повідомляє "Укрінформ".
"Радою Європи не можна торгувати, продавати її за якісь обіцянки... Ми повинні працювати разом в ім'я єдності і різноманіття", - підкреслила Паск'є.
Вона також зазначила, що стала четвертою жінкою, яка зайняла посаду президента ПАРЄ, і підкреслила важливість зростання ролі жінок у різних сферах, зокрема в політиці, економіці та науці.
Заступником президента ПАРЄ обрано без голосування колишнього президента Асамблеї Мікеле Ніколетті.
Паск'є була головою швейцарської делегації в ПАРЄ у 2011-2013 роках, із січня 2018 вона очолювала в ПАРЄ групу соціалістів, демократів і "зелених". Член комітету ПАРЄ з правил процедури, імунітетів та інституційних справ (його керівник у 2016-2018 роках), член і колишня керівниця комітету з соціальних питань, охорони здоров'я і сталого розвитку, також була членом комітету з політичних відносин і демократії, а також моніторингового комітету ПАРЄ.
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