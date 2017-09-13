Новим в.о. директора ДП "Укртрансхімамміак" призначать сепаратиста Рибачука

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує на посаду нового в.о. директора ДП "Укртрансхімамміак" екс-мера Слов'янська, сепаратиста Валентина Рибачука.

8 вересня 2017 року НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали трьох осіб за підозрою у заволодінні і легалізації понад 40 млн грн. коштів державного підприємства "Укрхімтрансаміак". Серед них опинився і нинішній в.о. директора Ігор Трегубенко, якому інкримінують ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Фактично, на сьогоднішній день, посаду керівника ДП "Укртрансхімамміак" залишилася вакантною. Але, як усім зрозуміло, таке місце довго порожнім не буває. І, замість того щоб таки провести нормальний конкурс і вибрати незаплямованого корупцією і різного роду сумнівним багажем керівника держкомпанії, Мінекономрозвитку знову хоче призначити чергового виконуючого обов'язків, повідомляє "ОРД".

В якості такої кандидатури вони бачать нинішнього заступника директора з розвитку та правових питань ДП "Укртрансхімамміак", а також власника ПрАТ "Слов'янський завод високовольтних ізоляторів", колишнього мера міста Слов'янська (Донецька обл.), колишнього главу правління Державної іпотечної установи, вірного члена команди президента-втікача Януковича - Валентина Леонідовича Рибачука.

Персона настільки одіозна, що, як мінімум, виникає питання, чому він до сьогоднішнього дня був заступником стратегічно важливого українського підприємства, а не проходить у справі про державну зраду?! Особливо якщо врахувати, що в 2014 році на мітингу в Слов'янську він особисто привселюдно закликав відокремити Донецьку область разом з усім південним сходом від України. За посиланням можна послухати його "полум'яний спіч":

ДП "Укрхімтрансаміак" - стратегічно важливе для України підприємство. Воно є одним з найбільших світових транспортувальників рідкого аміаку і оператором української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

Магістральний аміакопровід - це унікальний в світі високотехнологічний комплекс, що функціонує як єдина транспортна система. Він призначений для транзиту і транспортування рідкого аміаку від заводів-виробників в ПАТ "Одеський припортовий завод" з метою подальшого його експорту на ринки Європи і Америки.