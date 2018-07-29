Новинський потрапив до бази "Миротворця"

Народного депутата від "Опозиційного блоку", а також одного з головних фінансових спонсорів УПЦ МП Вадима Новинського занесли до бази "Миротворця".

Автори анкети Вадима Новинського називають його "відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді так званого "русского міра" від імені УПЦ (МП)".

"Противник незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію ", - написано в анкеті.

Раніше, Новинський попередив, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.

Нагадаємо, раніше до бази "Миротворця" занесли митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ (МП) Луку. Його звинувачують в маніпулюванні суспільно-значущими даними, а також в розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожнечі. На думку редакторів "Миротворця", він також протидіє "незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ".