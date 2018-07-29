Новинський потрапив до бази "Миротворця"
Автори анкети Вадима Новинського називають його "відповідальним за поширення кремлівської пропаганди у вигляді так званого "русского міра" від імені УПЦ (МП)".
"Противник незалежності українського православ'я від РПЦ країни-агресора. Керує і фінансує діяльність, спрямовану на розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Заперечує російську агресію ", - написано в анкеті.
Раніше, Новинський попередив, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.
Нагадаємо, раніше до бази "Миротворця" занесли митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ (МП) Луку. Його звинувачують в маніпулюванні суспільно-значущими даними, а також в розпалюванні міжнаціональної і релігійної ворожнечі. На думку редакторів "Миротворця", він також протидіє "незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ".
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