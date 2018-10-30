Новинський про статки: Господь дає нам заробляти

Депутат Вадим Новинський каже, що займаючись бізнесом, не ставить собі за мету заробляти гроші.

На запитання, чи пам'ятає він, як заробив свій перший мільйон, Новинський відповів: "Я ніколи про це не думав. Це все гординя і якесь самомилування. Я на це не звертав уваги".

"Я ніколи не ставив заробляння грошей собі за мету. Це процес. Гроші, звісно, дозволяють багато, але гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський в інтерв'ю "Українській правді".

"Тільки ми думаємо, що це ми гроші заробляємо. Господь дає нам заробляти ці гроші, а потім з усіх нас спитає: як ти їх витратив, на що ти їх витратив", – додав він.

Раніше Вадим Новинський попереджав, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.