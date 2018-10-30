НОВИНИДепутат Вадим Новинський каже, що займаючись бізнесом, не ставить собі за мету заробляти гроші.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новинський про статки: Господь дає нам заробляти
"Гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський
На запитання, чи пам'ятає він, як заробив свій перший мільйон, Новинський відповів: "Я ніколи про це не думав. Це все гординя і якесь самомилування. Я на це не звертав уваги".
"Я ніколи не ставив заробляння грошей собі за мету. Це процес. Гроші, звісно, дозволяють багато, але гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський в інтерв'ю "Українській правді".
"Тільки ми думаємо, що це ми гроші заробляємо. Господь дає нам заробляти ці гроші, а потім з усіх нас спитає: як ти їх витратив, на що ти їх витратив", – додав він.
Раніше Вадим Новинський попереджав, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.
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