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Новинський про статки: Господь дає нам заробляти

"Гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський
Депутат Вадим Новинський каже, що займаючись бізнесом, не ставить собі за мету заробляти гроші.
Новинський про статки: Господь дає нам заробляти

На запитання, чи пам'ятає він, як заробив свій перший мільйон, Новинський відповів: "Я ніколи про це не думав. Це все гординя і якесь самомилування. Я на це не звертав уваги".

"Я ніколи не ставив заробляння грошей собі за мету. Це процес. Гроші, звісно, дозволяють багато, але гроші – це завжди велика відповідальність", – заявив Новинський в інтерв'ю "Українській правді".

"Тільки ми думаємо, що це ми гроші заробляємо. Господь дає нам заробляти ці гроші, а потім з усіх нас спитає: як ти їх витратив, на що ти їх витратив", – додав він.

Раніше Вадим Новинський попереджав, що у випадку надання українській церкві Томосу від Константинополя, в Україні може спалахнути громадянська війна.

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30 10 2018 12:14
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