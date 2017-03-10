Новинський вирішив піти в опозицію до "Опозиційного блоку"

За словами нардепа, на це його підштовхнуло голосування у другому читанні за законопроект №6232 про врегулювання діяльності нового Верховного Суду

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявляє про створення опозиційної платформи всередині фракції.

"Повідомляю про те, що зі своїми однодумцями, які не голосували за судову реформу, або голосували проти, будемо створювати опозиційну платформу усередині Опозиційного Блоку", - заявив Новинський журналістам у вівторок, інформують "Українські новини".

За його словами, дискусія всередині партії та фракції про цей законопроект не привела до єдиної думки, і частина депутатів його підтримала.

"У жодному разі це ніякий не розкол", - додав він.

Водночас, співголова Опоблоку Олександр Вілкул повідомив, що він довідався про таке рішення колег із повідомлень ЗМІ.

За інформацією "Української правди", отриманою від співрозмовників в Опоблоці, останні три тижні всередині партії йшла запекла дискусія з приводу голосування за судову реформу.

Заяви Михайла Добкіна і Новинського стали наслідком цього конфлікту, в ході якого різні групи не дійшли згоди.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

"Опоблок", зокрема, дав за законопроект 20 голосів. При цьому, в залі були присутні 33 депутати фракції. "За" голосували співголови фракції Юрій Бойко і Вілкул, проти - депутати Добкін і Новинський.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

Добкін після голосування заявиви, що виходить з партії.

За словами нардепа з фракції "Батьківщина" Олени Шкрум, "радикал" Андрій Лозовой вніс до цього закону поправку, яка "знімає з крючка" правоохоронців депутатів з "Опоблоку" та колишніх "регіоналів".