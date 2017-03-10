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Новинський вирішив піти в опозицію до "Опозиційного блоку"

За словами нардепа, на це його підштовхнуло голосування у другому читанні за законопроект №6232 про врегулювання діяльності нового Верховного Суду
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявляє про створення опозиційної платформи всередині фракції.
Новинський вирішив піти в опозицію до "Опозиційного блоку" Фото: sobytiya.net

"Повідомляю про те, що зі своїми однодумцями, які не голосували за судову реформу, або голосували проти, будемо створювати опозиційну платформу усередині Опозиційного Блоку", - заявив Новинський журналістам у вівторок, інформують "Українські новини".

За його словами, дискусія всередині партії та фракції про цей законопроект не привела до єдиної думки, і частина депутатів його підтримала.

"У жодному разі це ніякий не розкол", - додав він.

Водночас, співголова Опоблоку Олександр Вілкул повідомив, що він довідався про таке рішення колег із повідомлень ЗМІ.

За інформацією "Української правди", отриманою від співрозмовників в Опоблоці, останні три тижні всередині партії йшла запекла дискусія з приводу голосування за судову реформу.

Заяви Михайла Добкіна і Новинського стали наслідком цього конфлікту, в ході якого різні групи не дійшли згоди.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

"Опоблок", зокрема, дав за законопроект 20 голосів. При цьому, в залі були присутні 33 депутати фракції. "За" голосували співголови фракції Юрій Бойко і Вілкул, проти - депутати Добкін і Новинський.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

Добкін після голосування заявиви, що виходить з партії.

За словами нардепа з фракції "Батьківщина" Олени Шкрум, "радикал" Андрій Лозовой вніс до цього закону поправку, яка "знімає з крючка" правоохоронців депутатів з "Опоблоку" та колишніх "регіоналів".

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03 10 2017 16:15
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