Новий абсолютний касовий рекорд українського кіно встановила комедія "Я, Ти, Він, Вона"

Українська романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" за 19 днів прокату зібрала маже 62 млн грн.

В кінотеатрах фільм подивились понад 690 тис. глядачів. Наразі це найвищі показники бокс-офісу українського кіно з 1991 року, повідомило Держкіно, за підтримки якого знято фільм.

"Цей кінорік для України розпочався надзвичайно успішно – одразу з рекорду! Це вкотре демонструє, що український глядач хоче бачити на великих екранах національне кіно і з-поміж усього репертуару готовий обрати саме його", - сказав з цього приводу голова Держкіно Пилип Іллєнко.

При цьому український прокат фільму триватиме ще до кінця січня. Крім того, комендія уже стартувала в прокаті Казахстану, Литви та Латвії, а з 18-го січня стартує в Естонії.

У фільмі "Я, Ти, Він, Вона" йдеться про подружню пару, пристрасть якої після 10-ти років спільного життя, згасла, і вони вирішили розлучитися. Однак суддя дав їм місяць на роздуми, і чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі все, у чому відмовляли за десять років шлюбу.

Фільм було знято російською, а вже потім дубльовано українською. Режисерами фільму є Володимир Зеленський та Девід Додсон. У головних ролях – Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надія Дорофєєва та Анастасія Коротка. Бюджет фільму – майже 36 млн грн. Державна підтримка - 17,6 млн грн.

До того рекорд належав ще одній комедії. Фільм "Скажене весілля" завершив прокат на початку 2019 року, зібравши майже 55 млн. грн.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.