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Новий абсолютний касовий рекорд українського кіно встановила комедія "Я, Ти, Він, Вона"

Попередній касовий рекорд "Скаженого весілля" протримався лише кілька тижнів
Українська романтична комедія "Я, Ти, Він, Вона" за 19 днів прокату зібрала маже 62 млн грн.
Новий абсолютний касовий рекорд українського кіно встановила комедія "Я, Ти, Він, Вона" Фото: kvartal95.com

В кінотеатрах фільм подивились понад 690 тис. глядачів. Наразі це найвищі показники бокс-офісу українського кіно з 1991 року, повідомило Держкіно, за підтримки якого знято фільм.

"Цей кінорік для України розпочався надзвичайно успішно – одразу з рекорду! Це вкотре демонструє, що український глядач хоче бачити на великих екранах національне кіно і з-поміж усього репертуару готовий обрати саме його", - сказав з цього приводу голова Держкіно Пилип Іллєнко.

При цьому український прокат фільму триватиме ще до кінця січня. Крім того, комендія уже стартувала в прокаті Казахстану, Литви та Латвії, а з 18-го січня стартує в Естонії.

У фільмі "Я, Ти, Він, Вона" йдеться про подружню пару, пристрасть якої після 10-ти років спільного життя, згасла, і вони вирішили розлучитися. Однак суддя дав їм місяць на роздуми, і чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі все, у чому відмовляли за десять років шлюбу.

Фільм було знято російською, а вже потім дубльовано українською. Режисерами фільму є Володимир Зеленський та Девід Додсон. У головних ролях – Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надія Дорофєєва та Анастасія Коротка. Бюджет фільму – майже 36 млн грн. Державна підтримка - 17,6 млн грн.

До того рекорд належав ще одній комедії. Фільм "Скажене весілля" завершив прокат на початку 2019 року, зібравши майже 55 млн. грн.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно вперше отримало дивіденди за успішний прокат фільму, профінансованого частково за державні кошти.

 
 
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17 01 2019 09:29
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