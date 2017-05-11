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Новий альбом співачки Bjork можна буде придбати лише за криптовалюту

Виконавиця прийматиме Bitcoin, Litecoin, Dashcoin чи Audiocoin
Ісландська співачка та музикантка Бйорк оголосила, що її останній альбом Utopia можна буде придбати лише за криптовалюту.
Новий альбом співачки Bjork можна буде придбати лише за криптовалюту Фото: cointelegraph.com

Як повідомляє Cointelegraph, виконавиця прийме будь-яку з криптовалют: Bitcoin, Litecoin, Dashcoin чи Audiocoin.

Ідею реалізації нового альбому співачці допомагає просувати Blockchain-система з Британії Blockpool. Представник Blockpool Кевін Бекон розповів, що це не маркетингова стратегія: таке рішення прийняла сама співачка, бо "це рішення стати лідером".

Нагадаємо, студенти швейцарського Університету прикладних наук тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.

Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

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05 11 2017 21:40
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