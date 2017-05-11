ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИІсландська співачка та музикантка Бйорк оголосила, що її останній альбом Utopia можна буде придбати лише за криптовалюту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий альбом співачки Bjork можна буде придбати лише за криптовалюту
Виконавиця прийматиме Bitcoin, Litecoin, Dashcoin чи Audiocoin
Фото: cointelegraph.com
Як повідомляє Cointelegraph, виконавиця прийме будь-яку з криптовалют: Bitcoin, Litecoin, Dashcoin чи Audiocoin.
Ідею реалізації нового альбому співачці допомагає просувати Blockchain-система з Британії Blockpool. Представник Blockpool Кевін Бекон розповів, що це не маркетингова стратегія: таке рішення прийняла сама співачка, бо "це рішення стати лідером".
Нагадаємо, студенти швейцарського Університету прикладних наук тепер зможуть оплатити навчання криптовалютою Bitcoin.
Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.
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05 11 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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