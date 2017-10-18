Новий антиміграційний указ Трампа забллокований судом через наявність дискримінації

Федеральний суддя штату Гаваї Деррік Вотсон призупинив дію указу президента США Дональда Трампа, який мав би запровадити заборону на в'їзд для представників окремих держав з 18 жовтня.

Адміністрація президента скоріш за все спробує опротестувати ухвалене у вівторок, 17 жовтня, рішення, зазначає агенція AFP.

Трамп підписав новий антиміграційний указ 25 вересня, на наступний день після того, як сплив термін дії попереднього аналогічного розпорядження. У Білому домі переконані, що обмеження все ж набудуть чинності. Там також відреагували на рішення суду.

"Міністерство юстиції рішуче захищатиме законні дії президента", - наголошується в заяві прес-служби Білого дому.

Суд зазначає, що президентський указ дискримінує людей за їхньою національною приналежністю. Нагадаємо, що указ Трампа забороняє в'їзд до США громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням - це Іран, Ємен, Лівія, Сомалі, Сирія і Чад. При цьому перепони для в'їзду щодо північнокорейців, а також венесуельських чиновників і членів їх сімей не викликали у суду заперечень.

В адміністрації президента США заявляли, що кілька місяців працювали над новими правилами, співпрацюючи при цьому з іноземними урядами. Два попередні антиміграційні укази Трампа викликали обурення в США та світі. Низка судів визнавали ці документи дискримінаційними і блокували розпорядження президента. У червні Верховний суд США скасував рішення судів нижчої інстанції.

Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про введення візових санкцій щодо Гвінеї, Камбоджі, Сьєрра-Леоне та Еритреї. Причиною введення санкцій стала відмова цих країн приймати своїх громадян, яких депортують з території США.