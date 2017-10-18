Новий антиміграційний указ Трампа забллокований судом через наявність дискримінації
Адміністрація президента скоріш за все спробує опротестувати ухвалене у вівторок, 17 жовтня, рішення, зазначає агенція AFP.
Трамп підписав новий антиміграційний указ 25 вересня, на наступний день після того, як сплив термін дії попереднього аналогічного розпорядження. У Білому домі переконані, що обмеження все ж набудуть чинності. Там також відреагували на рішення суду.
"Міністерство юстиції рішуче захищатиме законні дії президента", - наголошується в заяві прес-служби Білого дому.
Суд зазначає, що президентський указ дискримінує людей за їхньою національною приналежністю. Нагадаємо, що указ Трампа забороняє в'їзд до США громадянам шести країн з переважно мусульманським населенням - це Іран, Ємен, Лівія, Сомалі, Сирія і Чад. При цьому перепони для в'їзду щодо північнокорейців, а також венесуельських чиновників і членів їх сімей не викликали у суду заперечень.
В адміністрації президента США заявляли, що кілька місяців працювали над новими правилами, співпрацюючи при цьому з іноземними урядами. Два попередні антиміграційні укази Трампа викликали обурення в США та світі. Низка судів визнавали ці документи дискримінаційними і блокували розпорядження президента. У червні Верховний суд США скасував рішення судів нижчої інстанції.
Нагадаємо, Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про введення візових санкцій щодо Гвінеї, Камбоджі, Сьєрра-Леоне та Еритреї. Причиною введення санкцій стала відмова цих країн приймати своїх громадян, яких депортують з території США.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа