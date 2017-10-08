Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Новий чиновник КМДА був головним помічником соратника Януковича

Сергій Симонов був головним помічником Віктора Сивця, який очолював Державне агентство лісових ресурсів за часів екс-президента Віктора Януковича
З 4 серпня Сергія Симонова призначено директором Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.
Новий чиновник КМДА був головним помічником соратника Януковича Фото: vechirniykiev.com.ua

Підписано відповідне розпорядження Київського міського голови.

Сергій Симонов був головним помічником Віктора Сивця, який очолював Державне агентство лісових ресурсів за часів екс-президента Віктора Януковича.

Як зазначає журналіст Громадського Дмитро Гнап в матеріалі для "Економічної правди", Симонов очолював держпідприємство "Укрлісконсалтинг", через яке привласнювалися кошти з державних лісництв. 

Після Революції Гідності Генпрокуратура порушила ряд кримінальних проваджень щодо оборудок "Укрлісконсалтингу". Тоді Сівець втік до Росії. Симонов же згодом почав керувати "Київзеленбудом" і тепер Департаментом транспорту КМДА.

Як повідомляв iPress.ua, мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату Київської міськадміністрації Володимира Бондаренка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.