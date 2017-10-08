Новий чиновник КМДА був головним помічником соратника Януковича
Підписано відповідне розпорядження Київського міського голови.
Сергій Симонов був головним помічником Віктора Сивця, який очолював Державне агентство лісових ресурсів за часів екс-президента Віктора Януковича.
Як зазначає журналіст Громадського Дмитро Гнап в матеріалі для "Економічної правди", Симонов очолював держпідприємство "Укрлісконсалтинг", через яке привласнювалися кошти з державних лісництв.
Після Революції Гідності Генпрокуратура порушила ряд кримінальних проваджень щодо оборудок "Укрлісконсалтингу". Тоді Сівець втік до Росії. Симонов же згодом почав керувати "Київзеленбудом" і тепер Департаментом транспорту КМДА.
Як повідомляв iPress.ua, мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату Київської міськадміністрації Володимира Бондаренка.
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