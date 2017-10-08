Новий чиновник КМДА був головним помічником соратника Януковича

Сергій Симонов був головним помічником Віктора Сивця, який очолював Державне агентство лісових ресурсів за часів екс-президента Віктора Януковича

З 4 серпня Сергія Симонова призначено директором Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

Підписано відповідне розпорядження Київського міського голови.

Сергій Симонов був головним помічником Віктора Сивця, який очолював Державне агентство лісових ресурсів за часів екс-президента Віктора Януковича.

Як зазначає журналіст Громадського Дмитро Гнап в матеріалі для "Економічної правди", Симонов очолював держпідприємство "Укрлісконсалтинг", через яке привласнювалися кошти з державних лісництв.

Після Революції Гідності Генпрокуратура порушила ряд кримінальних проваджень щодо оборудок "Укрлісконсалтингу". Тоді Сівець втік до Росії. Симонов же згодом почав керувати "Київзеленбудом" і тепер Департаментом транспорту КМДА.

Як повідомляв iPress.ua, мер Києва Віталій Кличко з 7 червня відсторонив від виконання посадових обов'язків керівника апарату Київської міськадміністрації Володимира Бондаренка.