Новий документальний фільм Сергія Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі

"Процес" - документальний фільм, змонтований з хроніки 30-х років

75-й Венеційський кінофестиваль оголошує свою програму. Новий фільм Сергія Лозниці "Процес" покажуть поза конкурсом.

Це документальний фільм, змонтований з хроніки 30-х років про сталінські репресії. "Процес" - уже третій фільм режисера, який виходить цього року: всі його нові роботи отримали прем'єри на ключових світових кінофестивалях, повідомляє видання Deadline.

Документальний "День перемоги" показували у програмі "Форум" на Берлінале, ігровий "Донбас" - в "Особливому погляді" Каннського кінофестивалю (де отримав приз за режисуру), "Процес" покажуть у Венеції.

Також режисер працює над ігровим фільмом "Бабин Яр", який частково фінансується Держкіно.

Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".