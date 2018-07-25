Новий документальний фільм Сергія Лозниці покажуть на Венеціанському кінофестивалі
Це документальний фільм, змонтований з хроніки 30-х років про сталінські репресії. "Процес" - уже третій фільм режисера, який виходить цього року: всі його нові роботи отримали прем'єри на ключових світових кінофестивалях, повідомляє видання Deadline.
Документальний "День перемоги" показували у програмі "Форум" на Берлінале, ігровий "Донбас" - в "Особливому погляді" Каннського кінофестивалю (де отримав приз за режисуру), "Процес" покажуть у Венеції.
Також режисер працює над ігровим фільмом "Бабин Яр", який частково фінансується Держкіно.
Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".
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