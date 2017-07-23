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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Новий директор із комунікацій Білого дому видалив свої старі твіти з критикою Трампа

Ентоні Скарамуччі заявив, що його старі погляди не повинні відволікати увагу
Новий директор із комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі видалив свої старі твіти, які відображали його погляди, що суперечать політиці Дональда Трампа.
Новий директор із комунікацій Білого дому видалив свої старі твіти з критикою Трампа Фото: reuters.com

Про це Скарамуччі написав на своїй сторінці у Twitter у суботу, 22 липня.

"Цілковита прозорість: я видаляю старі твіти. Мої колишні погляди еволюціонували і не повинні відволікати. Я служу порядку денному президента США, і це єдине, що має значення", – написав Скарамуччі.

У наступному твіті він додав, що політика за принципом "підловити супротивника" закінчилася.

Скарамуччі видалив твіти, у яких критикував Трампа та позитивно відгукувався про його суперницю на президентських виборах у США 2016 року від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Ідеться, зокрема, про твіти з критикою планів Трампа звести мур на кордоні США з Мексикою. 

Під час президентської передвиборної кампанії 2016 року в США Скарамуччі підтримував суперників Трампа на кандидатство від республіканців – Скотта Уокера та Джеба Буша, нагадує інформагенція dpa, пише DW.

У 2015 році він назвав Трампа "політичним нікчемою" в ефірі одного з телеканалів.

Про нову посаду Скарамуччі стало відомо 21 липня. Американські медіа пов'язують із цим призначенням відставку речника Білого дому Шона Спайсера, про яку стало відомо того ж дня.

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