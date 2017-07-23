Новий директор із комунікацій Білого дому видалив свої старі твіти з критикою Трампа
Про це Скарамуччі написав на своїй сторінці у Twitter у суботу, 22 липня.
"Цілковита прозорість: я видаляю старі твіти. Мої колишні погляди еволюціонували і не повинні відволікати. Я служу порядку денному президента США, і це єдине, що має значення", – написав Скарамуччі.
У наступному твіті він додав, що політика за принципом "підловити супротивника" закінчилася.
Скарамуччі видалив твіти, у яких критикував Трампа та позитивно відгукувався про його суперницю на президентських виборах у США 2016 року від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Ідеться, зокрема, про твіти з критикою планів Трампа звести мур на кордоні США з Мексикою.
Під час президентської передвиборної кампанії 2016 року в США Скарамуччі підтримував суперників Трампа на кандидатство від республіканців – Скотта Уокера та Джеба Буша, нагадує інформагенція dpa, пише DW.
У 2015 році він назвав Трампа "політичним нікчемою" в ефірі одного з телеканалів.
Про нову посаду Скарамуччі стало відомо 21 липня. Американські медіа пов'язують із цим призначенням відставку речника Білого дому Шона Спайсера, про яку стало відомо того ж дня.
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