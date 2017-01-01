Новий Генсек ООН Антоніу Гутерреш сьогодні вступить на посаду
У своєму першому виступі на посаді генсека Гутерреш закликав жителів планети в 2017 році зробити досягнення миру своїм пріоритетом.
"Сьогодні, в перший день мого перебування на посаді генерального секретаря ООН мене мучить одне питання: як допомогти мільйонам людей, які виявилися заручниками конфліктів, які, переживаючи війну, відчувають нестерпні страждання, і кінця їм не видно? Мирні жителі живуть під смертоносним градом бомбардувань і обстрілів. Жінки, діти і чоловіки гинуть і отримують каліцтва, втративши все, сповнені відчаєм, вони змушені тікати зі своїх будинків", - сказав генсек ООН у зверненні, яке оприлюднене на сайті організації.
"У цих війнах немає переможців - є тільки переможені. Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної і економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, - і це порочне коло може зберігатися протягом декількох поколінь. Я закликаю вас всіх в цей Новий рік разом зі мною взяти на себе спільне зобов'язання на майбутній рік. Давайте зробимо досягнення миру нашим головним завданням. Нехай 2017 рік стане для всіх нас - простих громадян, урядів, керівників - роком подолання розбіжностей", - додав Гутерреш.
Також 1 січня 2017 року змінилися п'ять непостійних членів Радбезу ООН. Замість Анголи, Венесуели, Іспанії, Малайзії та Нової Зеландії до нього увійшли Ефіопія, Болівія, Італія (в 2018 році її змінять Нідерланди), Казахстан та Швеція.
Рада безпеки ООН складається з 15 членів, серед яких п'ять постійних (Китай, Росія, Британія, США і Франція) та десяти непостійних членів, яких обирають на дворічний термін. В середині своїх повноважень перебувають Україна, Єгипет, Сенегал, Японія і Уругвай, які будуть входити в Радбез ще один рік.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у четвер, 6 жовтня, одноголосно підтримала кандидатуру колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Гутерреша на пост генсека ООН.
Відзначимо, що українські дипломати задоволені кандидатурою Гутерреша. Вони вважають, що новий генсек ООН надасть Україні більшу підтримку, ніж попередній керівник цієї організації Пан Гі Мун.
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