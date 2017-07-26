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Новий глава Держприкордонслужби купив BMW втричі дорожче річної зарплати

У власності сім'ї нового голови ДПС з нерухомості лише гараж на 24 квадратних метри
Новопризначений голова Держприкордонслужби Петро Цигикал минулого року придбав автомобіль BMW X5 за 647 тисяч гривень.
Новий глава Держприкордонслужби купив BMW втричі дорожче річної зарплати Петро Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

"Люксовий джип BMW X5 Петро Цигикал купив у червні 2016 року за 647 тисяч гривень. Проте, за даними журналістів "Наших грошей", власне BMW генерал береже, і на роботі його возить Nissan Pathfinder 2013 року вартістю $30 тис, придбаний за кошти міжнародних донорів", - повідомляє Bihus.Info з посиланням на декларацію Цигикала.

При цьому офіційна зарплата чиновника за 2016 рік склала 284 тисячі гривень. Як зазначають журналісти, скоріше за все, гроші на нову автівку Цигикал отримав на "відчуженні рухомого майна" вартістю 600 тисяч гривень.

"Порівняння декларацій чиновника за 2015 і 2016 роки свідчить, що цим майном, ймовірно, була попередня автівка Петра Цигикала - Toyota Camry. Щоправда, її вартість згідно з декларацією становила 240 тисяч, а продав її прикордонник вже за 600 тисяч", - припускають журналісти.

Покупцем в цій угоді стала Олександра Блавдзевич. Аналітики  "Bihus.Info" знайшли лише одну людину з таким іменем - віце-президента Українського союзу промисловців і підприємців.

Також, згідно з декларацією, у власності сім’ї нового голови ДПС з нерухомості лише гараж на 24 квадратних метри.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

За словами керівника прес-служби ДПСУ Олега Слободяна, Назаренко вирішив покинути пост у зв'язку зі станом здоров'я.

"Його стан здоров'я змусив його прийняти це складне, але потрібне дня нього рішення", - заявив спікер ДПСУ.

Зазначимо, в п'ятницю під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації президента Назаренкові стало зле, його винесли із залу, надали медичну допомогу, а потім госпіталізували. Він провів ніч під наглядом лікарів.

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26 07 2017 14:59
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