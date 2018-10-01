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Новий глава МЗС Польщі в першій розмові з Клімкіним згадав історію та запевнив у незмінності курсу

Керівник зовнішньополітичного відомства Польщі підтвердив прихильність Польщі суверенітету та територіальній цілісності України
Новопризначений міністр іноземних справ Польщі Яцек Чапутович телефоном висловив надію своєму українському колезі Павлу Клімкіну, що історичні різночитання між країнами вирішаться якнайшвидше.
Новий глава МЗС Польщі в першій розмові з Клімкіним згадав історію та запевнив у незмінності курсу Яцек Чапутович. Фото: glavcom.ua

Про це повідомила прес-служба польського відомства.

У розмові з Клімкіним керівник зовнішньополітичного відомства Польщі підтвердив прихильність Польщі суверенітету та територіальній цілісності України. Чапутович наголосив, що Варшава продовжуватиме підтримувати європейські прагнення України.

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Нагадаємо, 9 січня, в уряді Польщі відбулась ротація ряду міністрів, в результаті якої главою МЗС замість Вітольда Ващиковського був призначений Яцек Чапутовіч.

За оцінками посла України в Польщі Андрія Дещиці, новопризначені польські міністри - не нові люди в уряді.

 

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