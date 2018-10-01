ПОЛІТИКА НОВИНИНовопризначений міністр іноземних справ Польщі Яцек Чапутович телефоном висловив надію своєму українському колезі Павлу Клімкіну, що історичні різночитання між країнами вирішаться якнайшвидше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий глава МЗС Польщі в першій розмові з Клімкіним згадав історію та запевнив у незмінності курсу
Керівник зовнішньополітичного відомства Польщі підтвердив прихильність Польщі суверенітету та територіальній цілісності України
Яцек Чапутович. Фото: glavcom.ua
Про це повідомила прес-служба польського відомства.
У розмові з Клімкіним керівник зовнішньополітичного відомства Польщі підтвердив прихильність Польщі суверенітету та територіальній цілісності України. Чапутович наголосив, що Варшава продовжуватиме підтримувати європейські прагнення України.
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Нагадаємо, 9 січня, в уряді Польщі відбулась ротація ряду міністрів, в результаті якої главою МЗС замість Вітольда Ващиковського був призначений Яцек Чапутовіч.
За оцінками посла України в Польщі Андрія Дещиці, новопризначені польські міністри - не нові люди в уряді.
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10 01 2018 22:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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