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Новий глава "Укрзалізниці" не підвищуватиме ціни на пасажирські перевезення

Кравцов хоче зробити "Укрзалізницю" партнером української промисловості
До кінця року тарифи на пасажирські залізничні перевезення в Україні не будуть підвищуватися.
Новий глава "Укрзалізниці" не підвищуватиме ціни на пасажирські перевезення Євген Кравцов: Фото: blacklist.net.ua

Про це на брифінгу в Будинку Уряду заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, інформує "Урядовий портал".

"Що стосується пасажирських перевезень, до кінця року підвищень не планується", - заявив Євген Кравцов.

При цьому він зазначив, що в найближчі дні планує провести відверту дискусію з українським бізнесом щодо індексації тарифів на вантажні перевезення до кінця поточного року.

"Моє завдання – зробити "Укрзалізницю" партнером української промисловості, на рівних партнерських умовах. З наступного року ми маємо перейти до нової системи тарифоутворення, яка буде прогнозованою для бізнесу і прив'язаною до об'єктивних індексів", - резюмував в.о. голови "Укрзалізниці".

Нагадаємо, голова "Укрзалізниці" Войцех Бальчун подав у відставку через особисті обставини.

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09 08 2017 17:16
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