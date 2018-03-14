Новий голова МЗС Німеччини засудив агресію Росії в Україні й підтримав Британію

Він підкреслив, що Німеччина наполягатиме на виконанні мінської угоди про припинення вогню

Новий очільник німецького МЗС Гайко Маас у першій промові після призначення на посаду засудив дії Росії в Україні і підтримав рішення Британії вжити заходи проти РФ через отруєння екс-шпигуна Скрипаля.

За словами Мааса, він, як і його попередники, готовий працювати над розв’язанням кризи в Україні, повідомляє Reuters.

"Російську протиправну анексію Криму і триваючу агресію проти України неможливо прийняти", - наголосив новий глава німецької дипломатії.

Він підкреслив, що Німеччина наполягатиме на виконанні мінської угоди про припинення вогню.

"Так, це правда: Росія є і залишається найбільшим сусідом Європи. Нам потрібні конструктивні канали діалогу, на якомога більшій кількості рівнів і з необхідною серйозністю з обох боків. Але якщо Росія все більше ізолюватиметься, визначатиме себе як опонента до нас, Заходу, ми можемо про це пошкодувати. У кожному разі це змінює реальність нашої зовнішньої політики", - сказав Маас.

Окрім того, як передає Zeit, він висловив розуміння британських заходів у відповідь на причетність Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

"Це не повинно залишитись без наслідків", - заявив він, додавши, що злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Ми можемо зрозуміти, що Велика Британія мала відреагувати на це. Ми дуже занепокоєні подіями, пов’язаними з нападом із отруйним газом", - сказав він.

Як відомо, президент Німеччини офіційно затвердив Ангелу Меркель на посаді канцлера після її обрання на цей пост Бундестагом. Він також призначив членів нового уряду Меркель.