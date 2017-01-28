Новий голова Одеської ОДА розширює штат
Штат ОДА, згідно з розпорядженням Степанова №319/А-2017, збільшено до 528 фахівців – на 89 осіб більше, ніж було в ОДА за попереднього керівництва, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, Максим Степанов відновив Управління аграрної політики, Управління комунікацій та інформаційної політики та Департамент соціальної та сімейної політики (раніше був Департамент охорони здоров'я та соціальної політики). Два структурні підрозділи: Департамент "Агентство з питань інвестицій та розвитку" та Департамент розвитку інфраструктури і ЖКГ – перейменовано відповідно в Управління інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва та Департамент ЖКГ й енергоефективності.
У новому штатному розписі з'явилось Управління туризму, рекреації та курортів, також функціонуватимуть Департамент економічної політики й стратегічного планування, Департамент охорони здоров'я, Управління містобудування й архітектури, Відділ охорони культурної спадщини і Відділ координації адмінпослуг та інформатизації, Сектор запобігання й виявлення корупції тощо.
По суті виданням розпорядження про реорганізацію ОДА Степанов зробив крок до поступового відновлення структури підрозділів Одеської облдержадміністрації, яка існувала до приходу в ОДА його попередника.
Нагадаємо, від 30 листопада Президент України Петро Порошенко розпорядився провести конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
Переміг у конкурсі Максим Степанов.
За даними "Радіо Свобода", Максим Степанов має спільний бізнес з Леонідом Юрушевичем, який спонсорував виборчі кампанії Арсенія Яценюка. Згідно з Реєстром юридичних і фізичних осіб, Максим Степанов має частку у розмірі 61% в ТОВ "Республіканський правовий союз". Іншим засновником компанії є Леонід Юрушев, який має 30%.
Нагадаємо, що колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі подав у відставку на початку листопада.
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