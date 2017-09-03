Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Новий керівник ДФС Продан оформив LEXUS на 70-річну матір

Нині вартість такої машини на сайтах продажу автівок - біля $40 тис
На матір виконувача обов'язків голови ДФС Мирослава Продана - 70-річну Світлану Миколаївну - 2015 року - оформили LEXUS RX 350 (2012 р.в.).
Новий керівник ДФС Продан оформив LEXUS на 70-річну матір Мирослав Продан. Фото: прес-служба ДФС

В декларації за 2015 рік пан Продан вказав, що LEXUS RX 350 в користуванні його дружини.

Сам Продан місяць тому придбав Toyota Avalon 2012 р.в. Продан вказав вартість авто у 467 500 грн, однак на ринку така машина коштує майже вдвічі більше - біля $30 тис, інформує bihus.info.


Фото: bihus.info


Фото: bihus.info


Фото: bihus.info


Фото: bihus.info

За 2015 рік Мирослав Продан задекларував 103 775 грн заробітної плати, а його дружина-підприємець отримала дохід у 762 000 грн та ще 38 165 процентів з ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби заступника голови ДФС Мирослава Продана.

Читайте також: Таємниці податківця Продана (розслідування)

Довідково:

Мирослав Продан народився 08 жовтня 1979 року у Могилів - Подільському районі Вінницької області.

З 2005 року працює у структурах податкової Вінницької області. З 2008 року – займає керівні посади в податкових органах м. Вінниця, Черкаської області та Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.

З липня 2016 року – виконуючий обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України. З 3 березня 2017 – в.о. голови ДФС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 03 2017 10:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.