Новий керівник ДФС Продан оформив LEXUS на 70-річну матір
В декларації за 2015 рік пан Продан вказав, що LEXUS RX 350 в користуванні його дружини.
Сам Продан місяць тому придбав Toyota Avalon 2012 р.в. Продан вказав вартість авто у 467 500 грн, однак на ринку така машина коштує майже вдвічі більше - біля $30 тис, інформує bihus.info.
Фото: bihus.info
Фото: bihus.info
Фото: bihus.info
Фото: bihus.info
За 2015 рік Мирослав Продан задекларував 103 775 грн заробітної плати, а його дружина-підприємець отримала дохід у 762 000 грн та ще 38 165 процентів з ПАТ акціонерний банк "Укргазбанк".
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби заступника голови ДФС Мирослава Продана.
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Довідково:
Мирослав Продан народився 08 жовтня 1979 року у Могилів - Подільському районі Вінницької області.
З 2005 року працює у структурах податкової Вінницької області. З 2008 року – займає керівні посади в податкових органах м. Вінниця, Черкаської області та Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників.
З липня 2016 року – виконуючий обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України. З 3 березня 2017 – в.о. голови ДФС.
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