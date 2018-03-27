Новий КПК у дії: суди не встигають видавати дозволи на поховання померлих

Продовж 10 днів по Україні судами розглянуто лише близько 60% клопотань про проведення експертиз

Через дію нового Кримінального процесуального кодексу зі змінами суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих.

Аналіз діяльності слідчих підрозділів свідчить, що впродовж 10 днів по Україні судами розглянуто лише близько 60% клопотань про проведення експертиз, направлених слідчими Нацполіції, - повідомляє прес-служба Національної поліції.

"У нас за ці 10 днів зафіксовано 7782 факти смерті громадян. Слідчими розглянуто 5849 фактів. Тобто, це не є проблематикою. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 1 949 фактів. І саме тут маємо певні складнощі", – підкреслює заступника голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад.

За його словами, від судів отримано дозволів на видачу тіл для захоронення протягом доби – 794 дозволи (41% від загальної кількості наданих клопотань), протягом двох діб – 753 (39%), на третю добу – 259 дозволів (13%). Крім того, фіксуються терміни більше чотирьох діб – це понад 120 дозволів (або 6,5% від кількості поданих клопотань).

"Це перший момент, коли кількість клопотань в судах з кожним днем буде зростати. Друге – можливість направлення подань в суди у вечірній час або у вихідні дні. Це теж поки у деяких регіонах є проблемою", – зазначає Невгад.

Він повідомив, що в його управлінні вже створено робочу групу для аналізу роботи слідчих підрозділів з моменту початку дії зміненого КПК (з 15 березня).

Заступник голови Нацполіції також наголосив на необхідності негайного проведення на місцях зустрічей з представниками судів та прокуратури для вирішення проблеми.