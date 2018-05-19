Кім Торра включив до уряду ув’язнених політиків і втікачів
Жосеп Руль і Жорді Туруль, які перебувають під арештом, отримали посади міністрів території і головування відповідно, повідомляє El Pais.
Ллуїс Пудж, який перебуває у Брюсселі після того як влада Бельгії відмовила Іспанії в його екстрадиції, має обійняти посаду міністра культури. Тоні Комін, який також перебуває за кордоном, керуватиме міністерством охорони здоров’я.
Загалом у новому уряді Каталонії 14 міністерств, які між собою поділи партії Junts per Catalunya та ERC.
Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.
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