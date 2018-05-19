Кім Торра включив до уряду ув’язнених політиків і втікачів

Торра підписав указ, в якому йдеться про те, що члени його уряду мають скласти присягу 23 травня в будівлі женералітату

Новий глава женералітату Каталонії Кім Торра проігнорував застереження прем’єра Іспанії Маріано Рахоя і включив до уряду двох ув’язнених політиків і двох політиків, які втекли за кордон.

Жосеп Руль і Жорді Туруль, які перебувають під арештом, отримали посади міністрів території і головування відповідно, повідомляє El Pais.

Ллуїс Пудж, який перебуває у Брюсселі після того як влада Бельгії відмовила Іспанії в його екстрадиції, має обійняти посаду міністра культури. Тоні Комін, який також перебуває за кордоном, керуватиме міністерством охорони здоров’я.

Загалом у новому уряді Каталонії 14 міністерств, які між собою поділи партії Junts per Catalunya та ERC.

Нагадаємо, новий голова уряду Каталонії Хоакім Торра 17 травня заступив на посаду. У присязі Торра не згадав про короля Іспанії Філіпа VI й іспанську конституцію. На лацкані піджака політика була жовта стрічка на знак солідарності із заарештованими активістами і політиками, що виступають за незалежність Каталонії.