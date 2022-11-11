CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" оголосила про створення нового міжнародного залізничного хаба у Чопі, щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатись закордону залізницею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий міжнародний залізничний хаб в Чопі створила "Укрзалізниця": які рейси курсують
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Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Відтепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ — Чоп та №749 Київ - Відень, курсують такі рейси:
№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород;
№ 45/46 Ужгород — Харків;
№ 81/82 Київ — Ужгород;
№ 749/750 Київ — Ужгород.
№ 265/266 Ковель — Ужгород (новопризначений).
"Зміна маршруту прямування цих рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на рейси до Захоні (Угорщина), Будапешта (Угорщина), Чієрни-над-Тісоу (Словаччина)", - пояснили в компанії.
Також з 11 грудня курсуватимуть поїзди:
Відень (Австрія) — Чоп
Кошице (Словаччина) — Чоп.
"У співпраці з чеськими перевізниками планується також призначення рейсу Прага - Чоп, дату початку курсування буде оголошено додатково", - анонсували в УЗ.
Усі маршрути та зручні стиковки можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com.
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11 11 2022 21:29 МЕДІА
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