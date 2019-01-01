ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який з 1 січні вступив на посаду голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі, найближчим часом відвідає Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий очільник ОБСЄ їде в Україну та відвідає Донбас
Головування в організації перейшло від Італії до Словаччини
Фото: з вільних джерел
"Поздоровлення Словаччини і моєму хорошому другу Мирославу Лайчаку з нагоди початку словацького головування в ОБСЄ. Бажаю Словаччині бути на сторожі цінностей і принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються РФ. Буду радий вітати Мирослава в Україні вже через два тижні, поїдемо разом на Донбас", - повідомив глава МЗС України Павло Клімкін.
Нагадаємо, що останній раз глава ОБСЄ був на Донбасі в 2018 році, коли до України приїжджав італієць Анжеліно Альфано.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 01 2019 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку