Новий очільник ОБСЄ їде в Україну та відвідає Донбас Головування в організації перейшло від Італії до Словаччини

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який з 1 січні вступив на посаду голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі, найближчим часом відвідає Україну.

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"Поздоровлення Словаччини і моєму хорошому другу Мирославу Лайчаку з нагоди початку словацького головування в ОБСЄ. Бажаю Словаччині бути на сторожі цінностей і принципів ОБСЄ, які нахабно порушуються РФ. Буду радий вітати Мирослава в Україні вже через два тижні, поїдемо разом на Донбас", - повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. Нагадаємо, що останній раз глава ОБСЄ був на Донбасі в 2018 році, коли до України приїжджав італієць Анжеліно Альфано.

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