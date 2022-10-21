ПОЛІТИКА НОВИНИКонгрес США обговорює можливість ухвалення законопроєкту, яким передбачається фінансова допомога для України в розмірі близько 50 млрд доларів.
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Новий пакет допомоги Україні на 50 млрд доларів готує Конгрес США – NBC
Фото: prousa.ru
Про це повідомляє NBC.
Видання нагадує, що у листопаді відбудуться проміжні вибори в Сенат США. Зазначається, що лідер республіканців у Конгресі Кевін Маккарті, який може зайняти крісло спікера, заявив, що його однопартійці "не збираються виписувати для України карт-бланш".
NBC пише, що низка прихильників Дональда Трампа, які також балотуються до Конгресу, вважають, що "США необхідно зміцнити свій південний кордон і вирішити проблему нелегальної імміграції, перш ніж турбуватися про кордон України з росією".
При цьому, один із членів Конгресу наголосив, що для забезпечення продовження підтримки України, ще до складення присяги новими членами Конгресу необхідно проголосувати законопроєкт, що гарантуватиме для України фінансування в розмірі орієнтовно 50 млрд доларів. На думку джерела, такої суми Україні вистачить, "щоб протриматися протягом року", навіть якщо ймовірна республіканська більшість у Конгресі вирішить блокувати продовження допомоги.
Нагадаємо, що президент Байден занепокоєний, що буде із допомогою Україні, якщо республіканці переможуть у Конгресі.
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21 10 2022 21:17 МЕДІА
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