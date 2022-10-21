Новий пакет допомоги Україні на 50 млрд доларів готує Конгрес США – NBC

Конгрес США обговорює можливість ухвалення законопроєкту, яким передбачається фінансова допомога для України в розмірі близько 50 млрд доларів.

Видання нагадує, що у листопаді відбудуться проміжні вибори в Сенат США. Зазначається, що лідер республіканців у Конгресі Кевін Маккарті, який може зайняти крісло спікера, заявив, що його однопартійці "не збираються виписувати для України карт-бланш".

NBC пише, що низка прихильників Дональда Трампа, які також балотуються до Конгресу, вважають, що "США необхідно зміцнити свій південний кордон і вирішити проблему нелегальної імміграції, перш ніж турбуватися про кордон України з росією".

При цьому, один із членів Конгресу наголосив, що для забезпечення продовження підтримки України, ще до складення присяги новими членами Конгресу необхідно проголосувати законопроєкт, що гарантуватиме для України фінансування в розмірі орієнтовно 50 млрд доларів. На думку джерела, такої суми Україні вистачить, "щоб протриматися протягом року", навіть якщо ймовірна республіканська більшість у Конгресі вирішить блокувати продовження допомоги.