ПОЛІТИКА НОВИНИІталія припинила процес передачі Україні шостого пакету військової допомоги. Однак рішення є тимчасовим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий пакет військової допомоги Україні тимчасово заморозила Італія – ЗМІ
Фото: GETTY IMAGES
Про це повідомляє італійське видання Il Messaggero.
Джерела з Міністерства оборони Італії в коментарі ЗМІ заявили, що поки указ про виділення допомоги не розглядається. Проте співрозмовники в уряді заявляють, що позиція Італії щодо України не зміниться. Країна продовжуватиме підтримувати українську армію.
"Італія продовжить підтримувати Київ і у військовому плані. Мир досягається за рахунок того, що Україна може захищатися", – сказав співрозмовник.
При цьому причиною затримок у постачанні зброї називають процедуру узгодження пакету з НАТО.
"Тільки й тільки тому, що спочатку необхідно погодити з НАТО і детально вивчити військові запити України. Тільки тоді ми зрозуміємо, що потрібно Києву і яке озброєння ми зможемо поставити", – додали джерела в уряді.
Зазначається, що найближчими днями генсек НАТО Єнс Столтенгберг відвідає Рим. Він проведе зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні та міністром оборони Гвідо Крозетто.
Нагадаємо, що раніше Установки Mlrs та Pzh2000 Україна отримала від Італії.
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