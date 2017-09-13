Новий посол США британцям: коли ви познайомитесь з Трампом - він вам сподобається

Новий посол США у Великій Британії заявив, що США будуть і надалі сильним союзником для країни попри Brexit, та пообіцяв британцям, що Дональд Трамп їм сподобається, коли вони знатимуть його краще.

Вуді Джонсон здійснив свою першу промову на посаді посла США, під час якої підкреслив давні зв'язки між Британією та США, та зазначив, що вони не зашкодять процесу Brexit.

"Наша позиція щодо Brexit чітка. Ми хочемо, щоб сильна та процвітаюча Британія залишилася лідером у Європі, і ми хочемо, щоб як і Британія, так і ЄС залишалися сильними лідерами у всьому світі", - заявив він, повідомляє The Telegraph.

Джонсон також використав свій виступ, щоб переконати аудиторію тепліше ставитися до нового президента США.

"Багато хто з вас не знає президента. Я знаю його понад тридцять років... І я можу пообіцяти вам, що коли ви познайомитесь з ним, то він вам сподобається", - сказав посол США.

Зазначимо американський лідер досі не здійснив візит до Великобританії. Тереза Мей запросила Трампа відвідати Великобританію під час свого візиту до Вашингтона в січні. Однак у липні в британському уряді повідомили, що приїзд президента США відкладено щонайменше на рік.

Нагадаємо, в лютому кілька тисяч людей у Лондоні вийшли на вулицю міста протестувати проти візиту президента США Дональда Трампа в Британію.