Новий прем'єр Іспанії оголосив склад уряду: 11 з 18 міністрів - жінки
Серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки, в тому числі посади міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. Уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії, повідомляє El Pais.
Міністром закордонних справ та співпраці з Євросоюзом в іспанському уряду призначений колишній президент Європейського парламенту 71-річний Жозеп Боррель, який перебував на цій посаді у 2004-2007 роках.
Санчес сформував уряд меншості, відмовившись взяти міністрів від лівої партії "Podemos" та інших партій, які допомогли прийти йому до влади.
Соціалістична партія Санчеса має всього 84 депутати у парламенті і потребуватиме підтримки інших політичних сил для голосування своїзх рішень.
Нагадаємо, що соціаліст Педро Санчес став новим прем'єр-міністром Іспанії. Санчес став першим атеїстом в історії країни на посаді голови уряду.
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