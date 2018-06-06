Новий прем'єр Іспанії оголосив склад уряду: 11 з 18 міністрів - жінки

Уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив склад нового уряду, переважну більшість посад в якому отримали жінки.

Серед 18 міністерських посад 11 отримали жінки, в тому числі посади міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. Уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії, повідомляє El Pais.

Міністром закордонних справ та співпраці з Євросоюзом в іспанському уряду призначений колишній президент Європейського парламенту 71-річний Жозеп Боррель, який перебував на цій посаді у 2004-2007 роках.

Санчес сформував уряд меншості, відмовившись взяти міністрів від лівої партії "Podemos" та інших партій, які допомогли прийти йому до влади.

Соціалістична партія Санчеса має всього 84 депутати у парламенті і потребуватиме підтримки інших політичних сил для голосування своїзх рішень.

Нагадаємо, що соціаліст Педро Санчес став новим прем'єр-міністром Іспанії. Санчес став першим атеїстом в історії країни на посаді голови уряду.