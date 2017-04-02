Новий президент Гамбії повернув до країни п'ятиденний робочий тиждень
Про це повідомляє ВВС.
Державні службовці тепер працюватимуть від 8:00 до 16:00 з понеділка по четвер і з 8:00 до 12:30 у п'ятниці – 36,5 годин на тиждень.
Чотири роки тому попередник Барроу Яйя Джамме ввів чотириденний робочий тиждень, зробивши п'ятницю додатковим вихідним днем. Джамме пояснював це тим, що переважно мусульманське населення Гамбії зможе присвятити п'ятницю молитвам.
Нагадаємо, вибори в Гамбії відбулися 1 грудня 2016 року. 19 січня президент Яйя Джамме мав передати владу Барроу, проте замість цього він відмовився і запровадив у країні надзвичайний стан.
Світова спільнота визнала режим Джамме незаконним, і сусідні з Гамбією країни за рішенням Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС) уночі проти 20 січня здійснили збройне вторгнення на її територію.
Екс-президент під загрозою насильницького відсторонення від влади іноземними збройними силами погодився піти з поста і передати керівництво країною переможцю виборів Адаме Барроу.
Екс-президент Гамбії покинув країну, залишивши порожню скарбницю.
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