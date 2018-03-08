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Новий "Приват24" буде доступний клієнтам будь-якого банку світу

Наразі сервіс працює в режимі бета-тестування
"Приватбанк" запустив новий сервіс "Приват24", яким можуть скористатися клієнти будь-яких банків світу.
Новий "Приват24" буде доступний клієнтам будь-якого банку світу Фото: "ПриватБанк"

Наразі сервіс працює в режимі бета-тестування, повідомляє AIN.ua.


Фото: ain.ua

 

Новий "Приват24" дозволяє оплачувати послуги з карт будь-якого банку світу, а не тільки "Приватбанку".


Фото: ain.ua

Доступні також перекази з карти на карту, поповнення мобільного телефону і комунальні платежі. Інші сервіси обіцяють додати протягом року. Всі послуги працюють без введення номера телефону і пароля.

"Новий "Приват24" побудований за принципом супермаркету, а не банку - заходячи на сайт, можна вибрати в кошик всі необхідні послуги, платежі, товари, а завершити покупки на "касі", сплативши з карти будь-якого банку", - пояснив керівник напрямку електронного бізнесу "Приватбанку" Сергій Харитич.


Фото: ain.ua

Клієнти "Приватбанку" також можуть зайти в свій особистий кабінет.
 
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03 08 2018 12:57
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