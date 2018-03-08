Новий "Приват24" буде доступний клієнтам будь-якого банку світу

"Приватбанк" запустив новий сервіс "Приват24", яким можуть скористатися клієнти будь-яких банків світу.

Наразі сервіс працює в режимі бета-тестування, повідомляє AIN.ua.



Фото: ain.ua

Новий "Приват24" дозволяє оплачувати послуги з карт будь-якого банку світу, а не тільки "Приватбанку".



Фото: ain.ua

Доступні також перекази з карти на карту, поповнення мобільного телефону і комунальні платежі. Інші сервіси обіцяють додати протягом року. Всі послуги працюють без введення номера телефону і пароля.

"Новий "Приват24" побудований за принципом супермаркету, а не банку - заходячи на сайт, можна вибрати в кошик всі необхідні послуги, платежі, товари, а завершити покупки на "касі", сплативши з карти будь-якого банку", - пояснив керівник напрямку електронного бізнесу "Приватбанку" Сергій Харитич.



Фото: ain.ua