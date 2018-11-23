Новий рік - 2019: Головна ялинка країни може бути штучною

У цьому році на Контрактовій площі відкриють резиденцію святого Миколая. А в центрі столиці буде відкрито рекордну кількість фотозон

У новорічні свята центр столиці України перетвориться на "Країну північного сяйва".

Київ вже почали готувати до святкування Нового року. Зараз вже розвішують святкові гірлянди і наряджають столичний фунікулер. Але на даний момент, інформації про те, якою буде головна ялинка країни - поки що ще немає, повідомляє президент фестивалю Folk Ukraine Ігор Добруцький, інформує "Сьогодні".

Добруцький повідомляє, що на сьогодні розглядають три варіанти. Головна ялинка буде встановлена на Софіївській площі, ще одна - на Контрактовій.

"Ялинка може бути штучною, набірною – з невеликих гілок, як робили раніше. Або жива, яку ми, за традицією, привозили з лісництва в Івано-Франківській області. На даний момент рішення остаточно не прийнято. Думаю, до 8 грудня визначимося. 10 грудня – це критична дата. До цього дня ялинки повинні стояти і на Софійській, і на Контрактовій площах. Але, запевняю, в будь-якому випадку вони будуть дуже красивими", - розповів Добруцький.

Нагадаємо, починаючи з суботи, 24 листопада, в центрі Києва обмежать рух у зв'язку з початком підготовки до новорічно-різдвяних свят.