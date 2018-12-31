CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМайже 20 тисяч громадян подорожуватимуть поїздами "Укрзалізниці" з 31 грудня на 1 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий рік у поїздах зустрінуть майже 20 тисяч громадян, - "Укрзалізниця"
Загалом у святкову ніч курсуватимуть 130 поїздів
Фото: ukrinform.ua
Загалом у святкову ніч курсуватимуть 130 поїздів. Працюватимуть цієї ночі майже 4 тисячі залізничників, повідомляє "Громадське".
За словами очільника залізниці Євгена Кравцова, на пасажирів у новорічну ніч чекають маленькі подарунки:
"Ми підготували для них солодкі подарунки і святкові листівки".
Також з 28 грудня до 3 січня у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ для пасажирів звучатиме аудіопривітання від фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.
Нагадаємо, що наступного року "Укрзалізниця" запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2018 21:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- ВІДЕО Українська опера Влада Троїцького потрапила в десять найкращих у світі
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.