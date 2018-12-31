Новий рік у поїздах зустрінуть майже 20 тисяч громадян, - "Укрзалізниця"

Майже 20 тисяч громадян подорожуватимуть поїздами "Укрзалізниці" з 31 грудня на 1 січня.

Загалом у святкову ніч курсуватимуть 130 поїздів. Працюватимуть цієї ночі майже 4 тисячі залізничників, повідомляє "Громадське".

За словами очільника залізниці Євгена Кравцова, на пасажирів у новорічну ніч чекають маленькі подарунки:

"Ми підготували для них солодкі подарунки і святкові листівки".

Також з 28 грудня до 3 січня у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ для пасажирів звучатиме аудіопривітання від фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Нагадаємо, що наступного року "Укрзалізниця" запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.