Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Новий рік у поїздах зустрінуть майже 20 тисяч громадян, - "Укрзалізниця"

Загалом у святкову ніч курсуватимуть 130 поїздів
Майже 20 тисяч громадян подорожуватимуть поїздами "Укрзалізниці" з 31 грудня на 1 січня.
Новий рік у поїздах зустрінуть майже 20 тисяч громадян, - "Укрзалізниця" Фото: ukrinform.ua

Загалом у святкову ніч курсуватимуть 130 поїздів. Працюватимуть цієї ночі майже 4 тисячі залізничників, повідомляє "Громадське".

За словами очільника залізниці Євгена Кравцова, на пасажирів у новорічну ніч чекають маленькі подарунки:

"Ми підготували для них солодкі подарунки і святкові листівки".

Також з 28 грудня до 3 січня у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ для пасажирів звучатиме аудіопривітання від фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі.

Нагадаємо, що наступного року "Укрзалізниця" запустить на південному та східному напрямках 30 локомотивів General Electric.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 12 2018 21:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.