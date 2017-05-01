Новий рік у потягах зустріли майже 22 тис. осіб, - "Укрзалізниця"

Провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок

Новий 2017-й рік в потягах зустріли майже 22 тис. пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У компанії підкреслили, що провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок.

"Залізничний транспорт працює цілодобово і безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21 817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали вітання від поїзної бригади та солодкі подарунки", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що до новорічних свят було додатково призначено 43 поїздів і додаткові рейси на популярних напрямках.