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Новий рік у потягах зустріли майже 22 тис. осіб, - "Укрзалізниця"

Провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок
Новий 2017-й рік в потягах зустріли майже 22 тис. пасажирів.
Новий рік у потягах зустріли майже 22 тис. осіб, - "Укрзалізниця" Фото: ru.tsn.ua

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

У компанії підкреслили, що провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок.

"Залізничний транспорт працює цілодобово і безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21 817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали вітання від поїзної бригади та солодкі подарунки", - сказано в повідомленні.

У компанії нагадали, що до новорічних свят було додатково призначено 43 поїздів і додаткові рейси на популярних напрямках.

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05 01 2017 23:30
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