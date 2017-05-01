CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовий 2017-й рік в потягах зустріли майже 22 тис. пасажирів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новий рік у потягах зустріли майже 22 тис. осіб, - "Укрзалізниця"
Провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок
Фото: ru.tsn.ua
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
У компанії підкреслили, що провідники та провідниці в новорічну ніч перетворилися на Дідів Морозів та Снігуроньок.
"Залізничний транспорт працює цілодобово і безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21 817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали вітання від поїзної бригади та солодкі подарунки", - сказано в повідомленні.
У компанії нагадали, що до новорічних свят було додатково призначено 43 поїздів і додаткові рейси на популярних напрямках.
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